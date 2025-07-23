«Бенфика» побила клубный трансферный рекорд, подписав игрока, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос перешелв «Бенфику».

25-летний колумбиец подписал с португальским клубом контракт на пять лет. Отступные в соглашении – 100 миллионов евро.

«Бенфика» заплатила за Риоса 27 миллионов евро. Это самая дорогая покупка в истории клуба.