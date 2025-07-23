«Бенфика» побила клубный трансферный рекорд, подписав игрока, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос перешелв «Бенфику».
25-летний колумбиец подписал с португальским клубом контракт на пять лет. Отступные в соглашении – 100 миллионов евро.
«Бенфика» заплатила за Риоса 27 миллионов евро. Это самая дорогая покупка в истории клуба.
- Игрок сборной Колубмии в этом году провел за «Палмейрас» 36 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал за Риоса 30 миллионов евро, но футболист в первую очередь рассматривал предложения «Бенфики» и «Ромы».
Источник: твиттер «Бенфики»