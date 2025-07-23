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  • «Бенфика» побила клубный трансферный рекорд, подписав игрока, которым интересовался «Зенит»

«Бенфика» побила клубный трансферный рекорд, подписав игрока, которым интересовался «Зенит»

Сегодня, 09:00

Полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос перешелв «Бенфику».

25-летний колумбиец подписал с португальским клубом контракт на пять лет. Отступные в соглашении – 100 миллионов евро.

«Бенфика» заплатила за Риоса 27 миллионов евро. Это самая дорогая покупка в истории клуба.

  • Игрок сборной Колубмии в этом году провел за «Палмейрас» 36 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
  • Сообщалось, что «Зенит» предлагал за Риоса 30 миллионов евро, но футболист в первую очередь рассматривал предложения «Бенфики» и «Ромы».

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Источник: твиттер «Бенфики»
Португалия. Примейра Палмейрас Бенфика Риос Ричард
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