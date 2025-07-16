Журналист назвал астрономической зарплату, которую «Зенит» предложил Риосу

Полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос не отказался от предложения о переходе в «Зенит» и еще рассматривает его. Российский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.

«Когда игрок получил это предложение, то весь день думал о нeм. «Палмейрас» готов продать за такую сумму. Там астрономическая зарплата по сравнению с той, которую предлагает «Рома».

Он не отказался от этого. Все варианты есть. «Палмейрас» анализирует ситуацию и общается с игроком и его агентом», – рассказал журналист Андре Эрнан.

Риос рассматривает в первую очередь возможность перехода в «Рому» или «Бенфику». Итальянский клуб даже повысил предложение, чтобы подписать игрока.