Журналист назвал астрономической зарплату, которую «Зенит» предложил Риосу

Полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос не отказался от предложения о переходе в «Зенит» и еще рассматривает его. Российский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.
«Когда игрок получил это предложение, то весь день думал о нeм. «Палмейрас» готов продать за такую сумму. Там астрономическая зарплата по сравнению с той, которую предлагает «Рома».
Он не отказался от этого. Все варианты есть. «Палмейрас» анализирует ситуацию и общается с игроком и его агентом», – рассказал журналист Андре Эрнан.
Риос рассматривает в первую очередь возможность перехода в «Рому» или «Бенфику». Итальянский клуб даже повысил предложение, чтобы подписать игрока.
- 25-летний игрок сборной Колубмии в этом году провел за «Палмейрас» 35 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Контракт Риоса с клубом из Сан-Паулу рассчитан до 31 декабря 2028 года.
Источник: Bolavip