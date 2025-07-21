Назван бразильский клуб, который может побороться за Вендела

«Палмейрас» рассмотрит вариант с приглашением полузащитника «Зенита» Вендела. Это произойдет в случае успешного завершения клубом из Сан-Паулу сделки по продаже хавбека Ричарда Риоса в «Бенфику». На последнего также ранее претендовал «Зенит».

Если у «Палмейраса» не получится договориться о трансфере Вендела, то бразильский клуб рассмотрит вариант с парагвайским хавбеком «Брайтона» Диего Гомесом.

Петербургский клуб пока не заявил Вендела на сезон-2025/26.

27-летний бразилец в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.

Вендел приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.