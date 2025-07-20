Игрок сборной Колумбии перейдет в «Бенфику» вместо «Зенита»

Полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос перейдет в «Бенфику». Португальский клуб согласовал покупку футболиста. Оплата будет произведена тремя траншами.
На следующей неделе Риос вылетит в Лиссабон для прохождения медицинского обследования.
Ранее клуб из Сан-Паулу хотел получить за футболиста 30 миллионов евро, а «Бенфика» рассчитывала оформить часть этой суммы в виде бонусов.
- 25-летний игрок сборной Колубмии в этом году провел за «Палмейрас» 36 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал за игрока 30 миллионов евро, но Риос в первую очередь рассматривал предложения «Бенфики» и «Ромы».
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X