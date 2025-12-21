Реакция Роналду на то, что Мбаппе повторил его рекорд в «Реале»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на достижение Килиана Мбаппе.

Француз забил 59 голов за «Реал» в 2025 году.

Это повторение клубного рекорда.

В 2013-м Роналду тоже отличился 59 раз за календарный год в составе мадридцев.

Мбаппе выложил в соцсетях пост с празднованием рекордного гола и своим детским фото с Криштиану, отметив португальца эмодзи GOAT [аббревиатура от Greatest Of All Time – «Величайший за всe время»].

Форвард «Аль-Насра» прокомментировал публикацию двумя эмодзи: «🙌🔥».