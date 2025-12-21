Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Роналду на то, что Мбаппе повторил его рекорд в «Реале»

Реакция Роналду на то, что Мбаппе повторил его рекорд в «Реале»

Сегодня, 14:38
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на достижение Килиана Мбаппе.

  • Француз забил 59 голов за «Реал» в 2025 году.
  • Это повторение клубного рекорда.
  • В 2013-м Роналду тоже отличился 59 раз за календарный год в составе мадридцев.

Мбаппе выложил в соцсетях пост с празднованием рекордного гола и своим детским фото с Криштиану, отметив португальца эмодзи GOAT [аббревиатура от Greatest Of All Time – «Величайший за всe время»].

Форвард «Аль-Насра» прокомментировал публикацию двумя эмодзи: «🙌🔥».

Еще по теме:
Мбаппе повторил рекорд Роналду в «Реале» 1
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Аль-Наср Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
subbotaspartak
1766317493
"Ну вот, придётся возвращаться в Реал. Попал..."-
