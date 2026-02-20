Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Детского тренера обвинили в сексуальных преступлениях против 14-15-летних подростков

Детского тренера обвинили в сексуальных преступлениях против 14-15-летних подростков

20 февраля, 15:51

В Малаге арестовали 55-летнего тренера детско-юношеской команды, которого подозревают в сексуальном насилии и показе порнографии несовершеннолетним.

Полиция задержала специалиста, работавшего в клубе «Депортиво Конехито» и тренировавшего игроков 14-15 лет. Расследование началось после того как родители одного из подростков нашли в телефоне сына переписку неподобающего содержания с тренером и обратились в полицию.

Подразделение по делам несовершеннолетних установило как минимум двух других возможных пострадавших, а сам подозреваемый, по версии следствия, мог использовать подарки, чтобы завоевать доверие подростков. Полиция изъяла телефон задержанного для анализа, а также планирует проверить устройства несовершеннолетних, которые семьи передали добровольно. Следствие не исключает появления новых потерпевших.

Президент «Депортиво Конехито» заявил, что тренер работал в клубе более трех лет, имел обязательную справку об отсутствии сексуальных преступлений и до задержания на его поведение не поступали жалобы. Руководство клуба сообщило, что узнало о ситуации в день задержания, и пообещало сотрудничать с властями и поддержать семьи.

  • Читайте нас: 