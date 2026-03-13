Стало известно, кто заблокировал зимний уход Захаряна из «Сосьедада»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в другой клуб минувшей зимой.
«[Главный тренер] Матараццо заинтересован в Захаряне. Он рассчитывает на Арсена и не хочет его отпускать.
Зимой им интересовались разные европейские клубы, но тренерский штаб настоял на том, чтобы Арсен остался в команде.
В «Сосьедаде» Захарян получает игровую практику и не планирует покидать клуб», – заявил агент.
- 22-летний Захарян в этом сезоне забил 1 гол в 19 матчах (631 минута).
- Из-за травмы берцовой кости он пропустил 32 дня в январе и феврале.
- Контракт российского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
