Стало известно, кто заблокировал зимний уход Захаряна из «Сосьедада»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в другой клуб минувшей зимой.

«[Главный тренер] Матараццо заинтересован в Захаряне. Он рассчитывает на Арсена и не хочет его отпускать.

Зимой им интересовались разные европейские клубы, но тренерский штаб настоял на том, чтобы Арсен остался в команде.

В «Сосьедаде» Захарян получает игровую практику и не планирует покидать клуб», – заявил агент.