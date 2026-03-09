Лапорта ответил на обвинения Хави в срыве возвращения Месси в «Барселону»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на критику со стороны бывшего главного тренера каталонской команды Хави.
46-летний испанский специалист заявил, что Лапорта в 2023 году сорвал возвращение в клуб Лионеля Месси.
«В 2021 году Месси не смог продлить контракт по финансовым причинам. В 2023 году пришел Хави и сказал мне, что Лео хочет вернуться – это было в середине марта.
В мае Хорхе Месси [отец Лионеля] заявил, что давление на него будет слишком велико и что они предпочли бы переехать в Майами.
Я ответил, что они вольны сами определять свое будущее. Я не говорил, что Месси останется, и не гарантировал этого», – сказал Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Sport.es