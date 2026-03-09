Хави раскрыл серого кардинала «Барселоны»: «Фактически он управляет клубом»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о влиятельном человеке в окружении Жоана Лапорты, который был президентом каталонского клуба в последние годы.

Серым кардиналом сине-гранатовых он назвал Алехандро Эчеваррию – бывшего зятя и советника Лапорты.

«Эчеваррия фактически управляет клубом. У меня были с ним дружеские отношения, но в итоге этот человек подвел меня.

Вот как устроена «Барса». Есть люди, которые стоят выше президента. Уверен, что меня уволил именно Алехандро», – заявил 46-летний испанский специалист.