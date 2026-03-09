Хави раскрыл серого кардинала «Барселоны»: «Фактически он управляет клубом»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о влиятельном человеке в окружении Жоана Лапорты, который был президентом каталонского клуба в последние годы.
Серым кардиналом сине-гранатовых он назвал Алехандро Эчеваррию – бывшего зятя и советника Лапорты.
«Эчеваррия фактически управляет клубом. У меня были с ним дружеские отношения, но в итоге этот человек подвел меня.
Вот как устроена «Барса». Есть люди, которые стоят выше президента. Уверен, что меня уволил именно Алехандро», – заявил 46-летний испанский специалист.
- Хави возглавлял каталонскую команду с 2021 по 2024 год.
- При нем «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.
- После ухода тренер остается без работы. Сообщалось об интересе к нему со стороны сборной Марокко.
Источник: La Vanguardia