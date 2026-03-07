Примера. «Атлетико» обыграл «Сосьедад», дважды забив после выхода Захаряна

«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» в 27-м туре чемпионата Испании.
Гости дважды отыгрывались по ходу встречи, но в итоге мадридцы взяли верх со счетом 3:2.
Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте. После этого его команда пропустила два гола, забив только один.
Испания. Примера. 27 тур
Атлетико - Реал Сосьедад - 3:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Серлот, 5; 1:1 - К. Солер, 9; 2:1 - Н. Гонсалес, 67; 2:2 - М. Оярсабаль, 68; 3:2 - Н. Гонсалес, 81.
Источник: «Бомбардир»