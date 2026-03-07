Примера. «Атлетико» обыграл «Сосьедад», дважды забив после выхода Захаряна

«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» в 27-м туре чемпионата Испании.

Гости дважды отыгрывались по ходу встречи, но в итоге мадридцы взяли верх со счетом 3:2.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте. После этого его команда пропустила два гола, забив только один.