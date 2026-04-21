Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой вошел в пятерку лучших российских игроков по системе «гол + пас» в сезоне РПЛ-2025/26.
Благодаря ассисту в сегодняшнем матче с «Ростовом» (1:1) Круговой с 11 результативными действиями обошел Ивана Облякова и Матвея Кисляка (по 10), став лучшим в составе армейцев.
Топ-5 лучших российских футболистов по голевым действиям в этом сезоне РПЛ выглядит так:
- Алексей Батраков («Локомотив») – 21;
- Дмитрий Воробьев («Локомотив») – 14;
- Максим Глушенков («Зенит») – 14;
- Артем Дзюба («Акрон») – 13
- Данил Круговой (ЦСКА) – 11.
Источник: Opta