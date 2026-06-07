В «Зените» придумали, как продать Луиса Энрике в АПЛ

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра не видит преград, чтобы нападающий Луис Энрике был продан в Англию.
«К Луису Энрике есть большой интерес, у него есть уникальные качества. Мы подтянули его в игре в обороне.
Да, сложности с трансферами в Англию есть, но любой игрок может выкупить себя и стать свободным агентом», – сказал Оливейра на ютуб-канале ESPN Brasil.
- Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
- За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
- Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»