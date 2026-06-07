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В «Зените» придумали, как продать Луиса Энрике в АПЛ

Сегодня, 13:33
1

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра не видит преград, чтобы нападающий Луис Энрике был продан в Англию.

«К Луису Энрике есть большой интерес, у него есть уникальные качества. Мы подтянули его в игре в обороне.

Да, сложности с трансферами в Англию есть, но любой игрок может выкупить себя и стать свободным агентом», – сказал Оливейра на ютуб-канале ESPN Brasil.

  • Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
  • За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
  • Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис
Комментарии (1)
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NewLife
1780830167
На помойке поняли, что Люська Энрика это шлак и не знают, как от нее избавиться.
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