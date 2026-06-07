В «Зените» придумали, как продать Луиса Энрике в АПЛ

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра не видит преград, чтобы нападающий Луис Энрике был продан в Англию.

«К Луису Энрике есть большой интерес, у него есть уникальные качества. Мы подтянули его в игре в обороне.

Да, сложности с трансферами в Англию есть, но любой игрок может выкупить себя и стать свободным агентом», – сказал Оливейра на ютуб-канале ESPN Brasil.