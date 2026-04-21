Реакция Быстрова на перепалку Талалаева и Радимова

Владимир Быстров не присоединился к критике главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, устроившего перепалку с Владиславом Радимовым.

Радимов брал интервью у Талалаева в прямом эфире матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».

Эксперт обратился к главному тренеру «Балтики», назвав его «Андрюш».

Талалаев назвал слова Радимова «панибратством» и велел ему следить за языком.

«Меня эта ситуация не удивила. Талалаев повел себя так, как посчитал нужным. Он тренер. Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Самое главное, что это помогает команде», – сказал Быстров.