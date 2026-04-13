В «Реале» недовольны 50-миллионным футболистом

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга стремительно теряет доверие тренерского штаба.

Сезон-2025/26 внутри клуба называют худшим для 23-летнего француза.

Ожидалось, что Камавинга выйдет в старте на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» вместо дисквалифицированного Орельена Чуамени, однако главный тренер Альваро Арбелоа сомневается, что хавбек проявит себя и склоняется к кандидатуре 18-летнего Тиаго Питарча.