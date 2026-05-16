Левандовски принял финальное решение по будущему в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона-2025/26.

«После четырeх лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что выполнил свою миссию. Четыре сезона, три чемпионских титула.

Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония – мой дом. Спасибо всем, кого я встретил за эти четыре замечательных года.

Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», – сказал 37-летний Левандовски в видео, опубликованном в соцсетях.