Левандовски принял финальное решение по будущему в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона-2025/26.
«После четырeх лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что выполнил свою миссию. Четыре сезона, три чемпионских титула.
Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония – мой дом. Спасибо всем, кого я встретил за эти четыре замечательных года.
Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», – сказал 37-летний Левандовски в видео, опубликованном в соцсетях.
- Поляк перешeл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года.
- За 4 сезона он провел 191 матч, забил 119 голов и сделал 24 ассиста.
- Левандовски выиграл с каталонцами 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.
