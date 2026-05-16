Вопрос 9-летнего мальчика рассмешил Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поучаствовал в открытии детского фестиваля «Магнит футбола» во Владикавказе.
В ходе общения с болельщиками его спросили о влиянии «мужского общения с девочками» на карьеру футболиста.
– Общение с девочками мешает футболу?
– Лучший вопрос был (улыбается). Смотря какое общение. Ты что подразумеваешь под «общением» с девочками?
– Ну, например, мужское.
– А! Мужское общение… А тебе сколько лет?
– Девять.
– Пока, я думаю, тебе не будет мешать, наверное. Даже мужское общение. Поэтому общение с девочками не мешает, если это не мешает футболу.
Общаться с девочками, понятно, нужно, можно, и это приветствуется. Но если это не противоречит тренировочному процессу. По этому поводу не переживай – можешь общаться.
Источник: «РБ Спорт»