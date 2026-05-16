«Ростову» отказали в шансах против «Зенита»

16 мая, 00:27
10

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин не верит в «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ между командами.

«Мерило футбола – это результат. Не зря говорят: игра забудется, а счeт останется. В каких-то моментах «Зенит» мог играть лучше, но, поверьте, есть игроки, которые, наверное, уже засиделись в команде. Тем не менее, титул взят. Не золотой дубль, но чемпионат – самый главный трофей. Если взять срез всех сезонов при Семаке, он приучил, что «Зенит» – гегемон. Чемпион – значит, работа нормальная. Не выдающаяся, но хорошая. Представьте: команда – чемпион, а мы говорим «хорошая» – наверное, так нельзя. По игре «Зенит» мог быть сильнее, но результат есть.

«Ростов» – одна из худших команд после зимней паузы, не считая последнего матча, где они забили три. И там все эти разговоры о финансах. Мне кажется, у них без шансов. Ростов немотивирован, уже сохранил прописку в РПЛ, у людей чемоданное настроение – это нормально, главную задачу они решили. А «Зенит» будет супермотивирован, ему нужна ничья. Ростов сейчас не может навязать конкуренцию. Всякое бывает – удаление, пенальти, – но это из разряда выходящего. Ростову будет очень тяжело», – сказал Гасилин.

  • Матч «Ростов»«Зенит» пройдет 17 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы гарантированно станут чемпионами, если победят или сыграют вничью.
  • Второй претендент на чемпионство – «Краснодар».

Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Гасилин Алексей
Комментарии (10)
subbotaspartak
1778901955
А пенальти будет? Могли бы и сейчас сказать.
evgen64
1778903583
Лизоблюды хреновы
Play
1778910898
Ростову бы перестать мутить х**ню с билетами, глядишь болельщики будут больше ходить, и шансов больше появится. Открывают продажи на 2-3 беспонтовых сектора, ждут пока раскупят, потом открывают ещё 2-3 чуть менее беспонтовых сектора. Сейчас, за сутки до матча, продажа открыта только на второй ярус за воротами.
DMитрий
1778919196
Всегда говорил: Пока не пересечешь финишную ленту первым - ты не выиграл соревнование! В проф. Спорте десятки примеров, где всё решилось на последних мгновениях вопреки всему. Поэтому не люблю вот такие бла-бла-бла. Ну и про шкуру медведя тоже все знают.
crf57
1778920519
Слышь ты НЕДОУМОК! Ты кого назвал худшей командой!!? Между прочим РОСТОВ занял 10-е место. А что,находящиеся под ним шесть команд лучше РОСТОВА!? Думай своими жалкими мозгами прежде чем нести такую чушь!
