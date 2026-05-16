«Ростову» отказали в шансах против «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин не верит в «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ между командами.

«Мерило футбола – это результат. Не зря говорят: игра забудется, а счeт останется. В каких-то моментах «Зенит» мог играть лучше, но, поверьте, есть игроки, которые, наверное, уже засиделись в команде. Тем не менее, титул взят. Не золотой дубль, но чемпионат – самый главный трофей. Если взять срез всех сезонов при Семаке, он приучил, что «Зенит» – гегемон. Чемпион – значит, работа нормальная. Не выдающаяся, но хорошая. Представьте: команда – чемпион, а мы говорим «хорошая» – наверное, так нельзя. По игре «Зенит» мог быть сильнее, но результат есть.

«Ростов» – одна из худших команд после зимней паузы, не считая последнего матча, где они забили три. И там все эти разговоры о финансах. Мне кажется, у них без шансов. Ростов немотивирован, уже сохранил прописку в РПЛ, у людей чемоданное настроение – это нормально, главную задачу они решили. А «Зенит» будет супермотивирован, ему нужна ничья. Ростов сейчас не может навязать конкуренцию. Всякое бывает – удаление, пенальти, – но это из разряда выходящего. Ростову будет очень тяжело», – сказал Гасилин.