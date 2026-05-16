ЭСК РФС признала судейскую ошибку в матче 29-го тура РПЛ

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела два спорных момента в игре 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо Мх».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

Оба эпизода рассматривались по запросу махачкалинцев.

1. Момент на 34-й минуте – проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат»

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: защитник «Ахмата» Усман Ндонг нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Джемалом Табидзе.

Ндонг совершает безрассудный контакт рукой с головой соперника, опоздав сыграть в мяч.

Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Ахмата» за безрассудное поведение в данной игровой ситуации.

2. Момент на 50-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Лечи Садулаева

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Лечи Садулаева

Голосование: голоса разделились поровну

Мотивировка: в связи с тем, что голоса экспертов разделились поровну, решение судьи не выносить красную карточку Лечи Садулаеву за серьезное нарушение правил игры не является очевидно ошибочным, так как со стороны игрока присутствовала попытка сыграть в мяч.