«Спартак» дал ответ на третье предложение аргентинского клуба по Барко

«Индепендьенте» предложил 2,5 миллиона долларов за 50% прав на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
Это было третье предложение аргентинского клуба, но красно-белые вновь ответили отказом.
До этого «Индепендьенте» предлагал 1,5 миллиона долларов за 50% прав.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: Olé