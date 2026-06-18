«Спартак» дал ответ на третье предложение аргентинского клуба по Барко

«Индепендьенте» предложил 2,5 миллиона долларов за 50% прав на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Это было третье предложение аргентинского клуба, но красно-белые вновь ответили отказом.

До этого «Индепендьенте» предлагал 1,5 миллиона долларов за 50% прав.