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  • «Спартак» дал ответ на третье предложение аргентинского клуба по Барко

«Спартак» дал ответ на третье предложение аргентинского клуба по Барко

Вчера, 09:16
11

«Индепендьенте» предложил 2,5 миллиона долларов за 50% прав на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Это было третье предложение аргентинского клуба, но красно-белые вновь ответили отказом.

До этого «Индепендьенте» предлагал 1,5 миллиона долларов за 50% прав.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: Olé
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (11)
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alefreddy
1781763622
совсем страх потеряли даром хотят получить
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...уефан
1781764754
...может, стартовое предложение, вообще, следовало сделать - "примем в дар"? Ну, что бы потом, при всех следующих, не принимать между гланд...
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galyasirovkol
1781767656
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз ставка». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Император 1
1781768900
Они совсем обалдели что-ли
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oyabun
1781772112
Надеюсь третье предложение было финальным? На остальные проще просто не обращать внимание.
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IVANRUS777
1781775027
Это скорее всего обычная утятина. Либо у предстааителей Индепендьенте полно свободного времени заниматься фигнёй. Как по другому объяснить, как за игрока стоящего 16 млн хотят дать 2.5 млн за 50% прав на него. Да и зачем вообще такие сделки Спартаку продавать 50% прав. За всю историю по моему ни одного игрока в Спартаке не было, чтобы часть прав на него принадлежало другому клубу.
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alefreddy
1781778119
будет четвертое на пол ляма+
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Бумбраш
1781783138
Подарите им калькулятор
Ответить
шахта Заполярная
1781783988
Шли бы вы к зинке торговаться.
Ответить
zigbert
1781798635
Какое то еврейское предложение.
Ответить
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