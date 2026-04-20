Объявлены имена судей на матчи 26-го тура РПЛ

Вчера, 13:25
9

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура РПЛ.

21 апреля (вторник)

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Андрей Иванов.

22 апреля (среда)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Зуев.

23 апреля (четверг)

«Акрон» – «Динамо Мх»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гончар.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов ЦСКА Ростов Оренбург Пари НН Динамо Рубин Локомотив Зенит Акрон Динамо Мх Спартак Краснодар Ахмат Балтика Карасев Сергей Сухой Алексей Иванов Cергей Москалев Владимир Абросимов Иван Кукуляк Евгений Фролов Антон Артем Чистяков
Комментарии (9)
За что бан ?
1776681303
Да будут визг и завывания сектантов ! ))))
Император 1
1776681511
В матче Спартак Краснодар вся страна реально за Спартак
Цугундeр
1776681654
Как судью не назови- всё равно Артёмом окажется..)
Интерес
1776681804
Какая разница? Ну разве что делать ставки на то, кто больше всех накосячит.
ZAITZEFF2011
1776682585
Почему не написано какой город представляют судьи? Это важнее ваших расписаний(
Бумбраш
1776697383
Сухой засушит Локо,к гадалке не ходи
