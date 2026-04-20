Объявлены имена судей на матчи 26-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура РПЛ.

21 апреля (вторник)

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалeв. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Андрей Иванов.

22 апреля (среда)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Зуев.

23 апреля (четверг)

«Акрон» – «Динамо Мх»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гончар.