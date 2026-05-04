Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая одним словом описал судью, отменившего гол Кордобы в ворота «Акрона»

Гурцкая одним словом описал судью, отменившего гол Кордобы в ворота «Акрона»

4 мая, 20:54
7

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал арбитра за отмену гола Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1).

  • Судья Евгений Буланов не засчитал забитый мяч на 53‑й минуте.
  • После просмотра ВАР он зафиксировал фол в атаке со стороны Кордобы.
  • Позднее колумбиец отличился еще раз – этот гол стал единственным и победным в матче.
  • Набрав три очка, краснодарцы вернули себе лидерство в чемпионате.

– Как этот гол можно украсть у нападающего? Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении.

– Это сделал Сергей Иванов, который сидел на ВАР.

– Я всегда говорил, что это мерзопакостный судья. Кордоба с Бокоевым друг друга держали, затем Кордоба уже обыграл его и бежал замыкать. Бокоев упал через неделю, а он отменяет гол.

Вы же перед тем, как позвать судью, смотрите два-три раза повтор? Как после такого на улицу выходить?

Еще по теме:
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 8
Гурцкая раскритиковал клуб РПЛ: «Вообще не соображают, что делать» 3
«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову 14
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Кордоба Джон Гурцкая Тимур Иванов Cергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1777918252
Бомбардир превращается в Гурская, еще несколько хрен пойми кого и петухов, в массовке типа спартач80 и шляпа заполненная .
Ответить
Интерес
1777918927
Бенефис -цкая продолжается, господа.
Ответить
trener7
1777919775
Да все судьи тянут Быков. За кутак. Что-бы хоть за что-то подержать чемпионов!!!
Ответить
R_a_i_n
1777923910
Этот Сергей Иванов тот ещё уйопок. Помню как в Питере в место удаления Кришито он нам пенку поставил. Долго его не ставили на матчи Спартака.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1777947284
Теперь Иванов ходит и оглядывается...
Ответить
Belyiccat
1777960869
Посмотрите статистику Иванова за три года, когда он судил Зенит и всё станет ясно.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
5
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
14
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 