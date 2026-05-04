Гурцкая одним словом описал судью, отменившего гол Кордобы в ворота «Акрона»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал арбитра за отмену гола Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1).

Судья Евгений Буланов не засчитал забитый мяч на 53‑й минуте.

После просмотра ВАР он зафиксировал фол в атаке со стороны Кордобы.

Позднее колумбиец отличился еще раз – этот гол стал единственным и победным в матче.

Набрав три очка, краснодарцы вернули себе лидерство в чемпионате.

– Как этот гол можно украсть у нападающего? Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении.

– Это сделал Сергей Иванов, который сидел на ВАР.

– Я всегда говорил, что это мерзопакостный судья. Кордоба с Бокоевым друг друга держали, затем Кордоба уже обыграл его и бежал замыкать. Бокоев упал через неделю, а он отменяет гол.

Вы же перед тем, как позвать судью, смотрите два-три раза повтор? Как после такого на улицу выходить?