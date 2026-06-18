Каннаваро прокомментировал поражение Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о поражении от Колумбии (1:3) в матче 1-го тура ЧМ-2026.
«Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить ее. Мы старались взять контроль над игрой.
В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны.
Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча. В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы.
Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними», – сказал Каннаваро.
- Гол у Узбекистана забил Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте. У Колумбии отличились Даниэль Муньос на 41-й, Луис Диас на 65-й и Хаминтон Кампас на 90+9-й.
- Узбекистан впервые в своей истории выступает на ЧМ.
Источник: UPL.uz