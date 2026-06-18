Каннаваро прокомментировал поражение Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о поражении от Колумбии (1:3) в матче 1-го тура ЧМ-2026.

«Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить ее. Мы старались взять контроль над игрой.

В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны.

Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча. В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы.

Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними», – сказал Каннаваро.