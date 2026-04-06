Стало известно, кто рассудит матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России

РФС опубликовал списки арбитров и инспекторов на первый матч финала Пути РПЛ и встречи 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26.

7 апреля (вторник)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

8 апреля (среда)

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.