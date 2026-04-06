  • Стало известно, кто рассудит матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России

Стало известно, кто рассудит матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России

6 апреля, 12:32
РФС опубликовал списки арбитров и инспекторов на первый матч финала Пути РПЛ и встречи 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26.

7 апреля (вторник)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

8 апреля (среда)

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Зенит Крылья Советов ЦСКА Динамо Краснодар Иванов Cергей Абросимов Иван Чистяков Артем
Skull_Boy
1775468733
Хахахахаха, Спартаку даже шанса не дают
Номэд
1775468823
Ну этот давно заряжен гаСпромом. Вшивые в этом году не на шутку хотят урвать оба трофея, подключив админресурс, после позора в прошлом сезоне. зпрф!
Айболид
1775469002
Да будет визг ! Не ,не так . Во как - ВИИИИИИИИИЗГ .
Persona_non_Grata
1775469084
Так! - Назван человек, внезапно выигравший "ПРИЗОВОЙ ФОНД" !!!...
шахта Заполярная
1775470435
Дааа, этот свистун и спит со голубой стрелкой
волчарик
1775470559
А давайте лучше вспомним тех кто не продается и не ошибается. Уверен до конца сезона мнение изменится.
волчарик
1775470993
Ха ха, даже болельщики знают кто кого купил. И только руководство Спартака, зная что ничего не выиграют, вбухивают деньги в игроков и агентов. Лишние не иначе.
NewLife
1775473070
С этим быдло свистуном может быть и скандал и мордобой(
Литейный 4 (returned)
1775477715
Куда ни глянь все свистуны харчуются в свинарне. Гыгыгы
subbotaspartak
1775480000
А есть разница кто? НИ КА КОЙ
