Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему не заменил нападающего Криштиану Роналду в матче с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

«В таком матче, в котором сложно прорваться в штрафную площадь, крайне важно использовать навыки Криштиану. Снимать лучшего бомбардира в истории футбола с игры в матче, в котором нужны голы, было бы бессмысленно», – сказал Мартинес.