Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны»

Вероятно будущий тренер «Реала» Жозе Моуринью уже занимается формированием состава на следующий сезон.
Португалец хочет видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».
Они знакомы по совместной работе в «МЮ» на протяжении 2,5 сезонов.
Моуринью попросил заполучить Рэшфорда по двум причинам – усилить атаку «Реала» универсальным форвардом и насолить «Барсе».
- Сумма выкупа англичанина – 30 миллионов евро.
- У «Барселоны» нет денег на трансфер Рэшфорда.
- В составе каталонцев он оформил 14+14 в 48 матчах.
Источник: Metro