Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны»

Вероятно будущий тренер «Реала» Жозе Моуринью уже занимается формированием состава на следующий сезон.

Португалец хочет видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Они знакомы по совместной работе в «МЮ» на протяжении 2,5 сезонов.

Моуринью попросил заполучить Рэшфорда по двум причинам – усилить атаку «Реала» универсальным форвардом и насолить «Барсе».