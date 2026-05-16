Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны»

16 мая, 10:20
2

Вероятно будущий тренер «Реала» Жозе Моуринью уже занимается формированием состава на следующий сезон.

Португалец хочет видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Они знакомы по совместной работе в «МЮ» на протяжении 2,5 сезонов.

Моуринью попросил заполучить Рэшфорда по двум причинам – усилить атаку «Реала» универсальным форвардом и насолить «Барсе».

  • Сумма выкупа англичанина – 30 миллионов евро.
  • У «Барселоны» нет денег на трансфер Рэшфорда.
  • В составе каталонцев он оформил 14+14 в 48 матчах.

Еще по теме:
Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»
Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал» 3
В «Бенфике» нашли замену Моуринью в АПЛ
Источник: Metro
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Бенфика Барселона Реал Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1778925119
Во-первых, Маркус Рэшфорд все-равно игрок не основного состава Барселоны, чтобы насолить. Во-вторых, усилит ли он Реал, тоже вопрос. В-третьих, он может не перейти в Реал после Барсы.
Ответить
Willow
1778930650
Источник? ...
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
1
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
1
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
7
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Все новости
Все новости
Гризманн в слезах покаялся за трансфер в «Барселону»
Вчера, 17:59
«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом
Вчера, 15:55
«Реал» объявил об уходе легенды клуба
Вчера, 14:24
2
Испанский клуб вернулся в Примеру спустя 14 лет
Вчера, 13:03
Раскрыты итоги переговоров Моуринью с «Реалом»
Вчера, 11:51
4
Левандовски эмоционально попрощался с болельщиками «Барселоны»
Вчера, 09:06
Примера. «Барселона» обыграла дома «Бетис» (3:1), у Рафиньи дубль
Вчера, 00:15
Примера. «Реал» с минимальным счетом победил «Севилью»
17 мая
Агент севшего в глубокий запас Захаряна высказался о будущем игрока
17 мая
1
«Реалу» предложили двух игроков «Манчестер Сити»
17 мая
2
Заявление Моуринью перед возвращением в «Реал»
17 мая
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
16 мая
4
Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»
16 мая
«Барселона» попрощалась с Левандовским
16 мая
Арбелоа – футболисту «Реала»: «Ты не сыграешь ни минуты, пока я здесь»
16 мая
1
ВидеоЛевандовски принял финальное решение по будущему в «Барселоне»
16 мая
2
Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал»
16 мая
3
Раскрыта причина расставания Винисиуса со своей девушкой
16 мая
4
Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны»
16 мая
2
Только один футболист выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы
16 мая
Мбаппе прояснил свое будущее в «Реале»
16 мая
2
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
16 мая
8
Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде»
15 мая
4
ФотоВинисиус расстался со своей девушкой
15 мая
5
Вальверде вернулся к тренировкам «Реала» после драки с Чуамени
15 мая
Мбаппе назвал свою единственную ошибку в «Реале»
15 мая
3
Арбелоа сказал, ставит ли Мбаппе на 4-е место среди нападающих «Реала»
15 мая
2
Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»
15 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 