Заявление Моуринью перед возвращением в «Реал»

Жозе Моуринью, главный тренер «Бенфики», оценил вероятность продолжения работы в лиссабонском клубе в 99% и не стал исключать интереса со стороны «Реала».
После победы над «Эшторилом» (3:1) в заключительном туре чемпионата Португалии португальский специалист в эфире SportTV рассказал о своем будущем. По его словам, он пока не изучал предложение «Бенфики» о продлении контракта, но агент уже назвал его отличным.
«Мое желание – на следующей неделе посмотреть, что у меня есть. Объективно, у меня есть предложение о продлении от «Бенфики», за которое я благодарен, но в последние недели я не хотел сосредотачиваться на своем будущем. Но что говорят и чего не говорят... никто из нас не дурак, и очевидно, что кое-что существует», – заявил Моуринью применительно к «Реалу», подчеркнув: «Нет никакого контракта и нет разговоров с президентом «Реала».
«Единственная реальная вещь – это предложение продолжить работу в «Бенфике». На данный момент шансы остаться в «Бенфике» – 99%, потому что у меня контракт ещe на один сезон».
Моуринью также подтвердил, что его агент Жорже Мендеш контактирует с мадридским клубом: «Со стороны «Реала» у меня пока ничего нет, но никто из нас не дурак, и есть разговоры между Жорже Мендешем, президентом и структурой».
О возможном переходе в «Реал» тренер сказал: «Это зависит от предложения и от того, чего они хотят от меня. Речь не о евро больше или меньше, а о том, чего они хотят от меня и в состоянии ли я это дать, учитывая профиль работы, который мне могут предложить».
Завершил Моуринью эмоциональным признанием: «Бенфика» – это «Бенфика». То, что я чувствую к «Бенфике», уже не скрыть. Всю карьеру скрывал, но теперь уже не скрыть. Однако моя карьера – это моя карьера».
- Моуринью возглавил «Бенфику» в начале сезона.
- Команда финишировала третьей в чемпионате Португалии, оставшись единственным клубом в Европе, не потерпевшим ни одного поражения в национальном первенстве.
- Действующий контракт португальца рассчитан ещe на один год, но содержит пункт о возможности ухода в случае поражения Руя Кошты на президентских выборах.