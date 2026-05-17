Заявление Моуринью перед возвращением в «Реал»

Жозе Моуринью, главный тренер «Бенфики», оценил вероятность продолжения работы в лиссабонском клубе в 99% и не стал исключать интереса со стороны «Реала».

После победы над «Эшторилом» (3:1) в заключительном туре чемпионата Португалии португальский специалист в эфире SportTV рассказал о своем будущем. По его словам, он пока не изучал предложение «Бенфики» о продлении контракта, но агент уже назвал его отличным.

«Мое желание – на следующей неделе посмотреть, что у меня есть. Объективно, у меня есть предложение о продлении от «Бенфики», за которое я благодарен, но в последние недели я не хотел сосредотачиваться на своем будущем. Но что говорят и чего не говорят... никто из нас не дурак, и очевидно, что кое-что существует», – заявил Моуринью применительно к «Реалу», подчеркнув: «Нет никакого контракта и нет разговоров с президентом «Реала».

«Единственная реальная вещь – это предложение продолжить работу в «Бенфике». На данный момент шансы остаться в «Бенфике» – 99%, потому что у меня контракт ещe на один сезон».

Моуринью также подтвердил, что его агент Жорже Мендеш контактирует с мадридским клубом: «Со стороны «Реала» у меня пока ничего нет, но никто из нас не дурак, и есть разговоры между Жорже Мендешем, президентом и структурой».

О возможном переходе в «Реал» тренер сказал: «Это зависит от предложения и от того, чего они хотят от меня. Речь не о евро больше или меньше, а о том, чего они хотят от меня и в состоянии ли я это дать, учитывая профиль работы, который мне могут предложить».

Завершил Моуринью эмоциональным признанием: «Бенфика» – это «Бенфика». То, что я чувствую к «Бенфике», уже не скрыть. Всю карьеру скрывал, но теперь уже не скрыть. Однако моя карьера – это моя карьера».