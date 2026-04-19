Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборных СССР и России, высказался о прозвище «Царь» для Арсена Захаряна.
Мостовой заявил, что не видит возможности для игрока «Реал Сосьедад» получить такое прозвище, и добавил, что россиянину нужно восстановиться после травм.
«Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно. Зачем? У него своя жизнь. Арсен молодой, еще есть время у него. Захаряну нужно залечить свои травмы. Как футболист он сильный. Все еще впереди», – сказал Мостовой.
- Сам Мостовой получил прозвище «Царь» во время выступления за «Сельту», где он играл с 1996 по 2004 год.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в 2023 году и провел за команду 64 матча, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Накануне Арсен выиграл первый трофей с басками – Кубок Испании.
Источник: «Спорт-Экспресс»