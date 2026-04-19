Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»

19 апреля, 23:31
5

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборных СССР и России, высказался о прозвище «Царь» для Арсена Захаряна.

Мостовой заявил, что не видит возможности для игрока «Реал Сосьедад» получить такое прозвище, и добавил, что россиянину нужно восстановиться после травм.

«Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно. Зачем? У него своя жизнь. Арсен молодой, еще есть время у него. Захаряну нужно залечить свои травмы. Как футболист он сильный. Все еще впереди», – сказал Мостовой.

  • Сам Мостовой получил прозвище «Царь» во время выступления за «Сельту», где он играл с 1996 по 2004 год.
  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в 2023 году и провел за команду 64 матча, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
  • Накануне Арсен выиграл первый трофей с басками – Кубок Испании.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Сосьедад Захарян Арсен Мостовой Александр
Комментарии (5)
subbotaspartak
1776656236
На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, САПОЖНИК...
СильныйМозг
1776659290
Пока что Захарян претендует на прозвище спартач80 - нечистота.
bashnat013
1776665487
Шута одного знаю ! Про царей не слыхал
