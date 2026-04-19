Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборных СССР и России, высказался о прозвище «Царь» для Арсена Захаряна.

Мостовой заявил, что не видит возможности для игрока «Реал Сосьедад» получить такое прозвище, и добавил, что россиянину нужно восстановиться после травм.

«Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно. Зачем? У него своя жизнь. Арсен молодой, еще есть время у него. Захаряну нужно залечить свои травмы. Как футболист он сильный. Все еще впереди», – сказал Мостовой.