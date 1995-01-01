Соперничество «Реала» и «Барсы» выходит на новый эмоциональный уровень. Теперь это хейт, агрессия и взаимные издевки
Все только обостряется после 4:0 в последнем Класико.
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Вильялибре
|Атлетик
|6
|2
|Дувикас
|Сельта
|6
|3
|Абдон
|Мальорка
|6
|4
|Стуани
|Жирона
|5
|5
|Виллиан Жозе
|Бетис
|4
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Пена
|Расинг де Феррол
|4
|2
|Аленья
|Хетафе
|3
|3
|Уильямс
|Атлетик
|3
|4
|Порту
|Жирона
|3
|5
|Карвалью
|Бетис
|2
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Дувикас
|Сельта
|8
|2
|Абдон
|Мальорка
|7
|3
|Вильялибре
|Атлетик
|6
|4
|Родри
|Бетис
|5
|5
|Виллиан Жозе
|Бетис
|5