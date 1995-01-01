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    «Барселону» спас Малком. Вы его еще не забыли?

    «Барселону» спас Малком. Вы его еще не забыли?

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    Изумительный гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Атлетико» в Кубке
    ВИДЕО

    Изумительный гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Атлетико» в Кубке

    Очередной огненный матч на Кубке Испании – каким ожидался по вывеске, таким и вышел в реальности. А еще в нем были великолепные голы.

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    Кержаков может уехать к Аршавину. Роналду уговаривают на переход в «Интер». Дайджест событий дня
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    Ночь кошмаров для топ-клубов. «Реал», «Милан» и «Ливерпуль» вылетели из кубков (ВИДЕО)
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    Ночь кошмаров для топ-клубов. «Реал», «Милан» и «Ливерпуль» вылетели из кубков (ВИДЕО)

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    Футбольные матчи
    Испания. Кубок, 1/2 финала
    6 февраля, вторник
    23:00
    Мальорка
    Реал Сосьедад
    0
    0
    Матч завершен
    7 февраля, среда
    23:30
    Атлетико М
    Атлетик Б
    0
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    Матч завершен
    27 февраля, вторник
    23:30
    Реал Сосьедад
    Мальорка
    Не начался
    П1
    1.6
    Х
    3.55
    П2
    6.6
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    29 февраля, четверг
    23:30
    Атлетик Б
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    Не начался
    П1
    2.6
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    П2
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