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Испания. Кубок
Футбольные тренеры
Кубок Испании 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Симеоне Диего
Атлетико
2
Вальверде Эрнесто
-
3
Флик Ханс-Дитер
Барселона
4
Алонсо Хаби
Челси
5
Пеллегрини Мануэль
Бетис
6
Арбелоа Альваро
-
7
Гарсия Тораль Марселино
-
8
Пеллегрино Маурисио
Ланус
9
«Мичел» Санчес Муньос Мигель
-
10
Бордалас Пепе
Хетафе
11
Гаритано Гаиска
-
12
Матараццо Пеллегрино
Реал Сосьедад
13
Алмейда Матиас
-
14
Сиганда Хосе Анхель
Леонеса
15
Франсиско Серхио
-
16
Идьякес Иманоль
Кадис
17
Перес Иньиго
Вильярреал
18
Аррасате Хагоба
-
19
Мартин Хосе Рохо «Пачета»
Гранада
20
Беккачече Себастьян
-
21
Коудет Эдуардо
Ривер Плейт
22
Ансотеги Йон
Реал Сосьедад Б
23
Корберан Карлос
Валенсия
24
Хименес Борха
-
25
Гарсия Фернандес Луис
Лас-Пальмас
26
Тевенет Луис Гарсия
Картахена
27
Пинильос Фернандес Франсиско Хавьер
-
28
Мандиа Хуан Карлос
Сабадель
29
Идальго Антонио
Депортиво
30
Плат Йохан
Кастельон
31
Менендес Алехандро
Расинг де Феррол
32
Эстевес Фернандо
Эльденсе
33
Агне Рауль
Тенерифе
34
Рамирес Мигель Анхель
Спортинг
35
Каррион Луис Мигель
-
36
Лопес Хосе Альберто
Расинг
37
Эчеберрия Хосеба
Эйбар
38
Гомес Абель
Райо Махадаонда
39
Рамис Луис Мигель
Осасуна
40
Хиральдес Клаудио
Сельта
41
Кокка Диего
Вальядолид
42
Гонсалес Маноло
Эспаньол
43
Лиски Алессио
ПАОК
44
Сампедро Луис Сесар
Альбасете
45
Террасас Карлос
Мирандес
46
Ромеро Хосе Антонио
Кордоба
47
Сарабия Эдер
-
48
Ромеро Хосе Хуан
Сеута
49
Диас Хосе Мануэль
Понферрадина
50
Калеро Хулиан
-
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