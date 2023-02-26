Матиас Алмейда
Тренер
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Алмейда
|Команда
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|21 декабря 1973
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Алмейда
|Команда
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|21 декабря 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Атланта Юнайтед
|2 : 1
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 1 тур
|05.03.2023
|Сан-Хосе
|2 : 1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|12.03.2023
|Сан-Хосе
|1 : 0
|Колорадо
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сан-Хосе
|34
|2
|1
|31
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Атланта Юнайтед
|2 : 1
|Сан-Хосе
|05.03.2023
|Сан-Хосе
|2 : 1
|Ванкувер Уайткепс
|12.03.2023
|Сан-Хосе
|1 : 0
|Колорадо
|19.03.2023
|Сент-Луис
|0 : 0
|Сан-Хосе
|26.03.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Торонто
|02.04.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Хьюстон
|09.04.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0 : 0
|Сан-Хосе
|16.04.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Канзаc Сити
|23.04.2023
|Реал Солт-Лейк
|0 : 0
|Сан-Хосе
|30.04.2023
|Остин
|0 : 0
|Сан-Хосе
|07.05.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|15.05.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Сан-Хосе
|21.05.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сан-Хосе
|28.05.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Даллас
|01.06.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Сан-Хосе
|04.06.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Сан-Хосе
|11.06.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Филадельфия Юнион
|18.06.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Портленд
|22.06.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Сан-Хосе
|25.06.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Сент-Луис
|02.07.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|09.07.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сан-Хосе
|13.07.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Сиэтл
|21.08.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Сан-Хосе
|27.08.2023
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Сан-Хосе
|31.08.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|03.09.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Миннесота Юнайтед
|10.09.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Сан-Хосе
|17.09.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|21.09.2023
|Портленд
|0 : 0
|Сан-Хосе
|24.09.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Нэшвилл
|01.10.2023
|Миннесота Юнайтед
|0 : 0
|Сан-Хосе
|08.10.2023
|Даллас
|0 : 0
|Сан-Хосе
|22.10.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Остин