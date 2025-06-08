Назван еще один кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наряду с экс-тренером АЕКа Матиасом Алмейдой являются двумя главными претендентами на пост главного тренера ЦСКА.
«В ближайшие два дня ЦСКА объявит об уходе Марко Николича в АЕК. Нового тренера утвердит совет директоров клуба до конца следующей недели при непосредственном участии [председателя совета директоров] Максима Орешкина», – рассказал источник.
- По данным «Спорт-Экспресса», помимо Алмейды на пост главного тренера ЦСКА претендуют Марцел Личка и Ролан Гусев.
- 60-летний Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» в конце мая в связи с истечением срока действия контракта.
- 51-летний Алмейда тренировал АЕК три сезона в 2022–2025 годах. С греческим клубом он выиграл чемпионат и Кубок Греции в сезоне-2023/24.
- Ранее экс-футболист «Лацио», «Интера» и сборной Аргентины также возглавлял «Ривер Плейт», «Банфилд», «Гвадалахару» и «Сан-Хосе Эртквейкс».
- Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
Источник: «Чемпионат»