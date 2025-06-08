Назван еще один кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, наряду с экс-тренером АЕКа Матиасом Алмейдой являются двумя главными претендентами на пост главного тренера ЦСКА.

«В ближайшие два дня ЦСКА объявит об уходе Марко Николича в АЕК. Нового тренера утвердит совет директоров клуба до конца следующей недели при непосредственном участии [председателя совета директоров] Максима Орешкина», – рассказал источник.