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Аргентина. Примера
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Банфилд
€ 800 тыс
Банфилд
Банфилд
Аргентина. Примера
Стадион:
Флоренцио Сола
Сайт:
http://clubabanfield.org/inicio/
Тренер:
Хулио Сезар Фалькони
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Фото
Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Аргентинские клубы готовы арендовать игрока ЦСКА
1 января
1
Фото
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
2025.12.11 11:54
Фото
ЦСКА подписал аргентинского защитника
2025.08.19 14:50
1
ЦСКА купил правого защитника из Аргентины
2025.08.19 00:12
1
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
2025.08.18 10:00
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
2025.08.15 11:25
2
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
2025.08.15 08:30
1
ЦСКА согласовал переход ди Лусиано: «Осталось подписать контракт»
2025.07.31 11:30
Агент ди Лусиано раскрыл детали перехода в ЦСКА
2025.07.30 16:48
1
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
2025.07.30 12:27
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
2025.07.29 12:28
1
Агент ди Лусиано высказался об интересе «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА
2025.07.09 09:29
«Спартаку» и «Краснодару» предложили защитника, которым интересовался ЦСКА
2025.07.06 18:18
1
«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»
2025.06.22 20:02
1
ЦСКА интересуется аргентинским защитником
2025.06.21 01:11
1
Два клуба РПЛ поспорят за защитника сборной Венесуэлы
2023.11.07 09:16
1
Fanatik: «Зенит» интересуется экс-полузащитником «Милана» Маури
2019.07.04 18:43
1
«Локомотив» хочет купить хавбека «Банфилда» Урци. Им интересуются «Рома», «Интер» и «Фиорентина»
2019.05.28 18:15
4
Фото
«Бока Хуниорс» стал 32-кратным чемпионом Аргентины
2017.06.21 06:32
Главные новости
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
1
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
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Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
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Вчера, 22:17
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