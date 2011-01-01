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    Fanatik: «Зенит» интересуется экс-полузащитником «Милана» Маури

    Бывший центральный полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает Fanatik, 23-летним игроком интересуется «Зенит». По информации источника, итальянца также хотят подписать «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай», «Крус Асуль» и «Банфилд».

    • Маури покинул «Милан» этим летом в связи с истечением срока контракта.
    • Футболист перешел в миланский клуб из «Пармы» в 2015 году.
    • Всего хавбек провел за миланцев 21 матч и сделал две голевые передачи.
    • Transfermarkt оценивает Маури в 1 миллион евро.

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +268

      GSmall 1 час назад

      Может аргентинцы и не лигеонеры вовсе)

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