Fanatik: «Зенит» интересуется экс-полузащитником «Милана» Маури

Может аргентинцы и не лигеонеры вовсе)
Бывший центральный полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Fanatik, 23-летним игроком интересуется «Зенит». По информации источника, итальянца также хотят подписать «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай», «Крус Асуль» и «Банфилд».
- Маури покинул «Милан» этим летом в связи с истечением срока контракта.
- Футболист перешел в миланский клуб из «Пармы» в 2015 году.
- Всего хавбек провел за миланцев 21 матч и сделал две голевые передачи.
- Transfermarkt оценивает Маури в 1 миллион евро.
Источник: Fanatik
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