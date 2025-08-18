В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о возможных новичках клуба.

– Успешно ли прошли медосмотр ди Лусиано и Жоао Виктор?

– Успешно.

– ЦСКА может приобрести нападающего «Фиорентины» Белтрана. Соответствует ли эта информация действительности?

– Мы всегда исходим из того, что комментируем своих футболистов. В данном случае мы делаем шаг навстречу болельщикам. Глупо отрицать, когда все встречают футболистов в аэропорту, поэтому мы подтверждаем наличие успешного медобследования и финализацию сделок. Но тех, кого в аэропорту не встречают, мы комментировать не хотим. Работа скаутской службы применительно к атаке ведeтся.