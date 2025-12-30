Мостовой отказал Талалаеву в возможности возглавить «Спартак»

Александр Мостовой дал понять, что не хочет видеть в «Спартаке» главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Если [генеральный директор «Спартака»] Некрасов спросил бы о том, за или против вы Талалаева в «Спартаке»?

– Я бы, наверное, ответил – против.

– Почему?

– Потому что нет. У каждого человека свои понятия.

– Считаете, слабоват для «Спартака»?

– Не знаю, слабоват или нет. Есть какие-то моменты, которые мне не нравятся. Не только мне, а многим. В «Балтике» он работает, все нормально, получает удовольствие.