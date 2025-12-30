Мостовой отказал Талалаеву в возможности возглавить «Спартак»

Александр Мостовой дал понять, что не хочет видеть в «Спартаке» главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
– Если [генеральный директор «Спартака»] Некрасов спросил бы о том, за или против вы Талалаева в «Спартаке»?
– Я бы, наверное, ответил – против.
– Почему?
– Потому что нет. У каждого человека свои понятия.
– Считаете, слабоват для «Спартака»?
– Не знаю, слабоват или нет. Есть какие-то моменты, которые мне не нравятся. Не только мне, а многим. В «Балтике» он работает, все нормально, получает удовольствие.
- «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
- Они опережают «Спартак» на 6 баллов.
Источник: «Футбольный биги»