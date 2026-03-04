Раскрыты сроки восстановления травмированного Роналду

Стало известно, сколько пропустит 41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за мышечного повреждения.

Сообщалось, что у звездного футболиста диагностирована травма задней поверхности бедра.

Как пишет Al Nassr Zone со ссылкой на Фабрицио Романо, форвард выбыл на срок от двух до четырех недель.

Роналду не сыграет в ближайших матчах «Аль-Насра» и, вероятно, не поможет сборной Португалии в марте.