Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку

Появились подробности урегулирования ситуации с протестом капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

41-летний португалец пропустил два матча из-за забастовки.

По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.

Роналду проводит в «Аль-Насре» 4-й год, но пока не выиграл ни одного серьезного трофея.

По информации Arriyadiyah, Криштиану убедили, что в клубе восстановят стабильность, а ошибки прошлого будут исправлены.

Как сообщалось ранее, полномочия вернут двум португальским директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, а вот председателя совета директоров «Аль-Насра» Абдуллу Аль-Маджеда могут отправить в отставку.

Что касается задолженности по зарплате, то вопрос пообещали решить в ближайшие дни.