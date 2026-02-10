Введите ваш ник на сайте
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку

Сегодня, 16:41
4

Появились подробности урегулирования ситуации с протестом капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

  • 41-летний португалец пропустил два матча из-за забастовки.
  • По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
  • Роналду проводит в «Аль-Насре» 4-й год, но пока не выиграл ни одного серьезного трофея.

По информации Arriyadiyah, Криштиану убедили, что в клубе восстановят стабильность, а ошибки прошлого будут исправлены.

Как сообщалось ранее, полномочия вернут двум португальским директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, а вот председателя совета директоров «Аль-Насра» Абдуллу Аль-Маджеда могут отправить в отставку.

Что касается задолженности по зарплате, то вопрос пообещали решить в ближайшие дни.

Источник: Arriyadiyah
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1770732121
рылО слетало и ублажило Кристинку))) Кристинка и успокоился) а рылО, видать, устало... снова нервно блеять начало тут на ресурсе)
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770732981
Шейхи скупают еврофутбол оптом и в розницу
Ответить
Cleaner
1770735689
Пообещали Роналду какой ни будь новый рекорд для него придумать?..)))
Ответить
