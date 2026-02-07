Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что у Криштиану Роналду нет конфликта с руководством «Аль-Насра».
41-летний футболист начал забастовку из-за приоритетов Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).
«У Криштиану прекрасные отношения с тренером «Аль-Насра», руководством, одноклубниками и болельщиками. Он доволен людьми, работающими в клубе.
Но есть PIF. Этот фонд контролирует несколько клубов саудовской лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном.
Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами», – объяснил Романо.
- Роналду уже пропустил 2 матча «Аль-Насра».
- Он проводит в клубе из Эр-Рияда 4-й год.
- Португальцу платят более 200 млн евро за сезон, но есть информация о долгах по зарплате.
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо