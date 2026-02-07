Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии

Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии

Вчера, 22:46

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что у Криштиану Роналду нет конфликта с руководством «Аль-Насра».

41-летний футболист начал забастовку из-за приоритетов Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

«У Криштиану прекрасные отношения с тренером «Аль-Насра», руководством, одноклубниками и болельщиками. Он доволен людьми, работающими в клубе.

Но есть PIF. Этот фонд контролирует несколько клубов саудовской лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном.

Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами», – объяснил Романо.

  • Роналду уже пропустил 2 матча «Аль-Насра».
  • Он проводит в клубе из Эр-Рияда 4-й год.
  • Португальцу платят более 200 млн евро за сезон, но есть информация о долгах по зарплате.

Еще по теме:
Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду 4
Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит» 8
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Зенитовец Кондаков восхищен Венделом: «Иногда ты даже понять его не можешь»
00:27
Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде
00:12
В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании
Вчера, 23:58
ФотоСафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»
Вчера, 23:47
5
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
Вчера, 23:05
2
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 22:46
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
Вчера, 22:35
3
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
Вчера, 22:00
20
«Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде нападающего
Вчера, 21:48
«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли
Вчера, 20:47
1
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 22:46
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
Вчера, 11:56
4
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
6 февраля
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
6 февраля
4
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
6 февраля
4
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
6 февраля
8
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
6 февраля
Губерниев высмеял забастовку Роналду
6 февраля
2
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду
6 февраля
2
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
6 февраля
1
В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду
6 февраля
1
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
6 февраля
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
5 февраля
5
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
5 февраля
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
5 февраля
5
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
5 февраля
2
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
5 февраля
6
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
5 февраля
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
4 февраля
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
4 февраля
1
Пономарев оскорбил Роналду
4 февраля
14
Бензема назвал азиатский «Реал»
4 февраля
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
4 февраля
2
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
4 февраля
7
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
3 февраля
3
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
3 февраля
2
Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»
3 февраля
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом
3 февраля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 