Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что у Криштиану Роналду нет конфликта с руководством «Аль-Насра».

41-летний футболист начал забастовку из-за приоритетов Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

«У Криштиану прекрасные отношения с тренером «Аль-Насра», руководством, одноклубниками и болельщиками. Он доволен людьми, работающими в клубе.

Но есть PIF. Этот фонд контролирует несколько клубов саудовской лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном.

Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами», – объяснил Романо.