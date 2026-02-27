Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Вратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»

Вратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»

Вчера, 23:57
7

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал спорный эпизод в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
  • Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– По игре было видно, что вкатывались тяжело. Соперник непростой, не так много моментов острых было. Слава богу, что довели до победы.

– Ситуация с офсайдом. Насколько реально игрок мешал?

– Честно, в моменте казалось, что кто‑то передо мной стоит. Когда показали повтор на табло, то было видно, что есть игрок передо мной. Естественно, в таких моментах судья должен отменять гол.

– Тяжело психологически ждать решение в такой момент?

– Надеешься, что все сложится в твою пользу. Испытал хорошие эмоции после отмены гола.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Адамов Денис
kvm
1772226355
мюллера ещё спросите
Ответить
polt
1772226544
нечестен,однако
Ответить
Mixas39
1772227030
Да, в футболе бывает так, что кто-то перед тобой может стоять..
Ответить
Вжыхъ
1772229055
Да, ладно - кто-то стоял?! Какой ужас...
Ответить
Strige
1772229523
Ржунемогу... кто-то стоял, а еще кто-то на трибунах сидел.. Играть не дают, гады такие )))
Ответить
шахта Заполярная
1772229770
Мне казалось. Это пипец.
Ответить
  • Читайте нас: 