Вратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал спорный эпизод в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– По игре было видно, что вкатывались тяжело. Соперник непростой, не так много моментов острых было. Слава богу, что довели до победы.

– Ситуация с офсайдом. Насколько реально игрок мешал?

– Честно, в моменте казалось, что кто‑то передо мной стоит. Когда показали повтор на табло, то было видно, что есть игрок передо мной. Естественно, в таких моментах судья должен отменять гол.

– Тяжело психологически ждать решение в такой момент?

– Надеешься, что все сложится в твою пользу. Испытал хорошие эмоции после отмены гола.