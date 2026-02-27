Вратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал спорный эпизод в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики».
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
- Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– По игре было видно, что вкатывались тяжело. Соперник непростой, не так много моментов острых было. Слава богу, что довели до победы.
– Ситуация с офсайдом. Насколько реально игрок мешал?
– Честно, в моменте казалось, что кто‑то передо мной стоит. Когда показали повтор на табло, то было видно, что есть игрок передо мной. Естественно, в таких моментах судья должен отменять гол.
– Тяжело психологически ждать решение в такой момент?
– Надеешься, что все сложится в твою пользу. Испытал хорошие эмоции после отмены гола.
Источник: «Матч ТВ»