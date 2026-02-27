Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии

Гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии

Вчера, 21:36
83

Судьи на ВАР неверно прочертили линии офсайда у отмененного гола «Балтики» в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

Оказалось, что линия прочерчена не по краю стопы обороняющегося футболиста «Зенита» Густаво Мантуана.

По ситуации высказался бывший спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров.

«Кто рисовал эту линию? Кто выставил линию «Зенита» ровно по середине стопы Мантуана? Как это можно допускать? Это просто позор! ПОЗОР.

Я даже не могу сказать, что может быть позорнее, когда люди на вар специально рисуют линии неправильно.

Дайте им титул этот», – написал Егоров.

  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
  • «Балтика» занимает пятое место.
  • 3 марта команды встретятся в кубковом матче.

Скриншот эфира «Матч ТВ»

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
Комментарии (83)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1772218939
Балтика как бы не играла, она была обречена на поражение. Аргументы. Играли в питоре, но это не столь важно, важно что судил сухой, плюс два юбилея на кону, плюс алеша сидел на трибуне, а от него сухие питаются. Тут уж не до Балтики.
Ответить
rash1959
1772219035
почему то смотрят по правой пятке, а тут уверенно видно, что почти вся левая стопа (плоско стоит на газоне) ближе к воротам. ЗПРФ.
Ответить
Medved2468
1772219399
Адекватные люди, болельщики, поклонники футбола! Доколе это будет продолжаться?! Просто всем командам бойкотировать матчи с болотными тварями! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! Нельзя так издеваться над футболом! У меня просто слов нету. Просто убить матч, без зазрения совести. ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ!
Ответить
mutabor0992
1772219657
МУДАЧьЕ!!!ЗПРФ!!!!
Ответить
Medved2468
1772219910
Бойкот! Бойкот! Бойкот! Бойкот! Бойкот! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ!
Ответить
ziborock
1772220726
Бом-жи от стыда попрятались!)))
Ответить
neveldomha
1772220823
Зенит с победой. И с первым местом.
Ответить
Вжыхъ
1772221825
Да дайте им уже чемпионство - хватит позориться:)
Ответить
vvv123
1772222120
Вот как Зенит, так линия неправильная, а как свини, кони и менты морковские, так у них все правильно! Постыдились бы такую хрень писать, модераторы, на себя взгляните!
Ответить
ZAITZEFF2011
1772225361
Почему У ВАР одни линии а у бомбардира другие с одних и тех же камер? Кто сказал что без тайминга на кадре можно утверждать то или иное? Пусть предоставят более утверждающие факты. А так это трындеж безпонтовый. Есть на выходе заказные фото.
Ответить
