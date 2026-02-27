Гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии

Судьи на ВАР неверно прочертили линии офсайда у отмененного гола «Балтики» в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

Оказалось, что линия прочерчена не по краю стопы обороняющегося футболиста «Зенита» Густаво Мантуана.

По ситуации высказался бывший спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров.

«Кто рисовал эту линию? Кто выставил линию «Зенита» ровно по середине стопы Мантуана? Как это можно допускать? Это просто позор! ПОЗОР.

Я даже не могу сказать, что может быть позорнее, когда люди на вар специально рисуют линии неправильно.

Дайте им титул этот», – написал Егоров.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

«Балтика» занимает пятое место.

3 марта команды встретятся в кубковом матче.

Скриншот эфира «Матч ТВ»