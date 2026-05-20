Селюк – о новом тренере «Динамо»: «Он везде облажался»

Футбольный агент Дмитрий Селюк возмущен готовящимся назначением Сандро Шварца в «Динамо».
«Шварц требует многолетний контракт с защитой прав. Он в себе не уверен. Шварц безработный, он везде облажался. Сейчас Шварц в лучшем случае выращивает помидоры в огороде.
Обращаюсь к совету директоров «Динамо» и руководителям РПЛ. Гусев – это тренер, который старается играть в футбол. Оставить Гусева, еще хочу выделить это отдельно в «дело Гусева», очень важно для будущих российских тренеров, которые начинают учиться.
Выбрать Шварца – это плевок в сторону орденоносца Гусева. Я понимаю, кто-то вспоминает былые заслуги Шварца, но это как в кино: вторая серия хуже первой. Так и здесь. Два раза в одну реку не входят.
Если он оберегает себя красными флажками, что при любом раскладе должны выплатить весь контракт, он может прийти грабить «Динамо», как немцы с «Локо». А сам Костин сказал, что он Гусеву доверяет», – заявил Селюк.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
- При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.