Селюк – о новом тренере «Динамо»: «Он везде облажался»

Сегодня, 08:29
17

Футбольный агент Дмитрий Селюк возмущен готовящимся назначением Сандро Шварца в «Динамо».

«Шварц требует многолетний контракт с защитой прав. Он в себе не уверен. Шварц безработный, он везде облажался. Сейчас Шварц в лучшем случае выращивает помидоры в огороде.

Обращаюсь к совету директоров «Динамо» и руководителям РПЛ. Гусев – это тренер, который старается играть в футбол. Оставить Гусева, еще хочу выделить это отдельно в «дело Гусева», очень важно для будущих российских тренеров, которые начинают учиться.

Выбрать Шварца – это плевок в сторону орденоносца Гусева. Я понимаю, кто-то вспоминает былые заслуги Шварца, но это как в кино: вторая серия хуже первой. Так и здесь. Два раза в одну реку не входят.

Если он оберегает себя красными флажками, что при любом раскладе должны выплатить весь контракт, он может прийти грабить «Динамо», как немцы с «Локо». А сам Костин сказал, что он Гусеву доверяет», – заявил Селюк.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
  • При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Legalbet
рылы
1779256598
спасибо за добавление новой функции, теперь у меня будет возможность делать так: 🐷🐖🐽 гы-гы, прикольно) так вот, админы сайта: вы поломали комментарии. открыто 2 вкладки с разными новостями. пишу коммент в одной - он появляется и во второй. окей, удаляю дублированный комментарий со второй новости, где он явно ни к месту - он удаляется и в первой новости, где я его и писал. и надпись странная: "комментарий удалён модератором", коим я не являюсь. в общем, странно всё это, чините)
FFR
1779257567
Какой же орден носит Гусев?🤔
Fju-2
1779258378
"это как в кино, вторая серия хуже первой" Часто так, но не всегда, например Терминатор 2 со Шварцем в главной роли, точно не хуже первой части)
АК 68
1779260111
С Селюком можно согласиться, плюс Шварц ненадёжен тем , что в любой момент может сбежать, как это сделал в 22-ом году.
ilich55
1779260210
Трудно с Селюком не согласиться. Не в бровь, а в глаз.
Интерес
1779261950
Испанский беглый дятел, ты не знаешь истинный смысл пословицы ,да и не так она звучит.
Toomans
1779265031
Если Гусеву не дадут поработать - это будет фиаско. Динамо при нем заиграло, не то, что при Карпине. Да, нестабильно, но есть, что посмотреть.
Plyash
1779267842
Это как серп с молотом -- хочешь сей , а хочешь куй , всё равно получишь *уй . Но лучше всё же сеять и ковать со своими , доморощемыми специалистами , у них наш , отечественный менталитет .
crf57
1779270583
Селюк! Что ты в ГУСЕВЕ нашёл?! Абсолютно бездарный тренер,да еще и подленький!
crf57
1779271317
МОСТОВОГО возьмите! Лучший тренер в стране,пока без работы. Скорее берите,а то БАРСЕЛОНА перехватит!
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
