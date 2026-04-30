Селюк – об игроке РПЛ: «Номер один в лиге по нырянию, дельфин и русалка в одном лице»

Агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, согласен ли он с комментатором Геннадием Орловым, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба – дельфин.

«Орлов же питерский журналист, болельщик «Зенита». Просто пытается задеть игрока «Краснодара». Идeт же борьба за первое место, поэтому все средства хороши. Никакой Кордоба не дельфин. Просто такой стиль. Причeм у всех латинских ребят.

Почему про Комличенко никто не пишет, не говорит? Он всегда как подкошенный падает. Просто ветер дунул, а он с криками падает. Комличенко не просто дельфин, а дельфин и русалка в одном лице. Это номер один в лиге по нырянию. Соболев и Кордоба отдыхают рядом с ним.

Вспомните, когда Карпин работал в «Ростове», сколько им за сезон пенальти ставили. Там, по-моему, под 20 «точек» дали. Карпин очень хорошо научил Комличенко падать.

Тут виноваты не Комличенко, не Кордоба с Соболевым, а тренеры и судьи. Зачем тренеры их этому учат, а зачем судьи ведутся на такое? Мне противно смотреть футбол, где здоровые мужики падают от любого шороха и корчатся от боли. Сейчас столько пенальти дают, что матч можно начинать не с центра поля, а с 11 метров», – сказал Селюк.