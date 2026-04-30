Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк – об игроке РПЛ: «Номер один в лиге по нырянию, дельфин и русалка в одном лице»

Селюк – об игроке РПЛ: «Номер один в лиге по нырянию, дельфин и русалка в одном лице»

30 апреля, 13:33
9

Агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, согласен ли он с комментатором Геннадием Орловым, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба – дельфин.

«Орлов же питерский журналист, болельщик «Зенита». Просто пытается задеть игрока «Краснодара». Идeт же борьба за первое место, поэтому все средства хороши. Никакой Кордоба не дельфин. Просто такой стиль. Причeм у всех латинских ребят.

Почему про Комличенко никто не пишет, не говорит? Он всегда как подкошенный падает. Просто ветер дунул, а он с криками падает. Комличенко не просто дельфин, а дельфин и русалка в одном лице. Это номер один в лиге по нырянию. Соболев и Кордоба отдыхают рядом с ним.

Вспомните, когда Карпин работал в «Ростове», сколько им за сезон пенальти ставили. Там, по-моему, под 20 «точек» дали. Карпин очень хорошо научил Комличенко падать.

Тут виноваты не Комличенко, не Кордоба с Соболевым, а тренеры и судьи. Зачем тренеры их этому учат, а зачем судьи ведутся на такое? Мне противно смотреть футбол, где здоровые мужики падают от любого шороха и корчатся от боли. Сейчас столько пенальти дают, что матч можно начинать не с центра поля, а с 11 метров», – сказал Селюк.

  • После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 59 очков и отстаeт от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.
  • 30-летний Комличенко в этом сезоне провел 35 матчей за «Локомотив», забил 10 голов, сделал 5 ассистов.

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 1
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон 2
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ» 5
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив Комличенко Николай Кордоба Джон Соболев Александр Орлов Геннадий Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1777546478
«Матч можно начинать не с центра поля, а с 11 метров» А вот это по-моему шедеврально он сказал! Гы
Ответить
Max-Min-vkontakte
1777546692
ну вот, вроде бы и селюк, а мыслит здраво
Ответить
MaxRnD
1777551574
У нас, используя наречие "ПО-МОЕМУ", любая гнилозубая инфошлюха, наподобие Селюка, может позволить себе любую ложь. Ну подумаешь на четверть приврал количество пенальти, ну с кем не бывает - право же, такие малозначимые нюансы. Пенальти Ростова по сезонам при Карпине/Комличенко: 17/18 - 8 18/19 - 4 19/20 - 7 20/21 - 5 21/22 - 10 22/23 - 15 (только в одном из восьми сезонов, в остальных ± среднее по больнице) 23/24 - 7 24/25 - 7 https://www.transfermarkt.world/premier-liga/topErhalteneElfmeter/wettbewerb/RU1 За то же время Зенит, Спартак, Локомотив и КС пробивали за сезон по 11, Краснодар - 13, И ? У них же ни Комличенко, ни тренера сборной не было ! Что-то тут не сходится ...
Ответить
Foxitkuban
1777701951
Все по делу.
Ответить
crf57
1778751734
СЕЛЮК! А ты номер один по идиотизму! Закрой свой вонючий рот и не гавкай!
Ответить
Главные новости
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
1
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
20
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
1
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
1
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
5
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+