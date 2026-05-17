Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ростов» и «Зенит». Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелeхин, Вахания, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

