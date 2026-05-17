  • Мажич продлил контракт с РФС, должность предлагали Карасеву и Чакыру

Мажич продлил контракт с РФС, должность предлагали Карасеву и Чакыру

17 мая, 18:15
4

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич продлил контракт на год. Об этом сообщил бывший арбитр Анатолий Синяев.

«Мажич продлил контракт с РФС и будет возглавлять наших арбитров еще как минимум год. Я знаю, что он пошел чуть-чуть на понижение.

И знаю, что предлагали такую должность нашему большому арбитру Сергею Карасеву. Насколько я знаю, предложили зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

Рассматривали разные варианты. Разговоры были и про Чакыра, с Чакыром тоже общались. Предварительные переговоры всегда проводят. Карасеву вопрос задавали, задавали вопрос и Чакыру. Но в итоге договорились с Мажичем», – сказал Синяев.

  • Мажич был назначен руководителем департамента судейства и инспектирования РФС в 2023 году.
  • До этого он руководил судьями на Кипре.
  • Арбитр работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также на финале Лиги чемпионов в 2018 году.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей Мажич Милорад Чакыр Огужан
Комментарии (4)
Бумбраш
1779032197
Пи.дец судейству,занавес!
Skull_Boy
1779032804
Ну если судьи в кармане, то и глава тоже
Император 1
1779033380
Отлично, минимум следующий сезон без футбола
Sky Spartak
1779033941
Цирковое шоу продолжается....
