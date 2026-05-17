Мажич продлил контракт с РФС, должность предлагали Карасеву и Чакыру

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич продлил контракт на год. Об этом сообщил бывший арбитр Анатолий Синяев.

«Мажич продлил контракт с РФС и будет возглавлять наших арбитров еще как минимум год. Я знаю, что он пошел чуть-чуть на понижение.

И знаю, что предлагали такую должность нашему большому арбитру Сергею Карасеву. Насколько я знаю, предложили зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

Рассматривали разные варианты. Разговоры были и про Чакыра, с Чакыром тоже общались. Предварительные переговоры всегда проводят. Карасеву вопрос задавали, задавали вопрос и Чакыру. Но в итоге договорились с Мажичем», – сказал Синяев.