Назван московский клуб РПЛ, где летом будет перестройка

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин ждет в клубе летнюю перестройку.

«ЦСКА летом ждет перестройка. Это 100%. Руководство точно не удовлетворяет игра команды и результаты. Прошлогодний уход Николича был ударом для ЦСКА. Пусть никто не верит в «тренерский багаж», но это так. Николич собирал команду, при нем они грамотно играли и готовились бороться за чемпионство.

Хорошее начало нынешнего чемпионата дала оборона, которую построил Николич. Когда к восьмому‑девятому туру этот запас закончился, сменивший Николича Челестини начал говорить, что ему не хватает футболистов. Игроков купили, а произошел полный завал», – сказал Гришин.