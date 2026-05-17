ЦСКА предложили тренера, бравшего чемпионат мира

Оресте Чинквини, бывший менеджер «Зенита» и сборной России, высказался о возможном назначении Андреа Пирло на пост главного тренера московского ЦСКА.
Итальянский функционер уверен, что Пирло обладает всеми необходимыми качествами для работы с армейским клубом.
«Пирло мог бы стать отличным тренером для ЦСКА. У него большой опыт и хороший тренерский штаб, но главное – он хорошо говорит по-английски. Ведь коммуникация – это одна из главных проблем», – сказал Чинквини.
- На данный момент Андреа Пирло возглавляет «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.
- Его назначение на эту должность состоялось 24 июля 2025 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
- До переезда в ОАЭ итальянец тренировал «Ювентус» (2020–2021), турецкий «Фатих Карагюмрюк» (2022–2023) и «Сампдорию» (2023–2024).
Источник: «Советский спорт»