ЦСКА предложили тренера, бравшего чемпионат мира

Оресте Чинквини, бывший менеджер «Зенита» и сборной России, высказался о возможном назначении Андреа Пирло на пост главного тренера московского ЦСКА.

Итальянский функционер уверен, что Пирло обладает всеми необходимыми качествами для работы с армейским клубом.

«Пирло мог бы стать отличным тренером для ЦСКА. У него большой опыт и хороший тренерский штаб, но главное – он хорошо говорит по-английски. Ведь коммуникация – это одна из главных проблем», – сказал Чинквини.