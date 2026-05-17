Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА предложили тренера, бравшего чемпионат мира

17 мая, 15:18
9

Оресте Чинквини, бывший менеджер «Зенита» и сборной России, высказался о возможном назначении Андреа Пирло на пост главного тренера московского ЦСКА.

Итальянский функционер уверен, что Пирло обладает всеми необходимыми качествами для работы с армейским клубом.

«Пирло мог бы стать отличным тренером для ЦСКА. У него большой опыт и хороший тренерский штаб, но главное – он хорошо говорит по-английски. Ведь коммуникация – это одна из главных проблем», – сказал Чинквини.

  • На данный момент Андреа Пирло возглавляет «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.
  • Его назначение на эту должность состоялось 24 июля 2025 года, соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
  • До переезда в ОАЭ итальянец тренировал «Ювентус» (2020–2021), турецкий «Фатих Карагюмрюк» (2022–2023) и «Сампдорию» (2023–2024).

Еще по теме:
Назван московский клуб РПЛ, где летом будет перестройка 11
23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе 24
У Баринова конфликт интересов перед матчем «Локомотив» – ЦСКА 8
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Юнайтед ФК ЦСКА Пирло Андреа
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1779023027
Пирло был не плохим игроком, но тренер с него никакущий. Что и подтвердилось в Ювентусе, Фатих Карагюмрюке и Сампдории.
Ответить
zigbert
1779023180
Во первых пойдет ли Пирло к ним. И вообще лучше Игнашевича им тренера не найти.
Ответить
jerry093
1779024147
с тем этим говном и гвардиола не поможет
Ответить
Интерес
1779024520
Во,мля,оказывается, для успеха в россии обязателен английский! А я полагал, предпочтительней родной для большинства.
Ответить
Hector вернулся
1779033527
Бывший бом жара лезет к коняшкам со своими сопливыми советами
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
6
Все новости
Все новости
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
8
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
7
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Игроки «Динамо» против возвращения Шварца
09:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 