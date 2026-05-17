Экс-спартаковец допустил победу «Ростова» над «Зенитом»

Бывший спартаковец Денис Бояринцев высказался о чемпионской гонке РПЛ.
– «Ростов» может удивить. Любая команда может сотворить сенсацию. У «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, потому что «Зенит» – прекрасный раздражитель. У команды Джонатана Альбы хорошее настроение после побед в последних матчах. Возможно, «Ростов» отберет очки у «Зенита» и выиграет у петербуржцев.
– Чего не хватило «Краснодару» в матче с «Динамо» (1:2)?
– Команде не удалось забить в нужный момент. Они перехватили инициативу, но подвела реализация. Удача в этот день была на стороне «Динамо». «Краснодару» надо все равно брать свое в последнем туре и ждать, что «Зенит» проиграет.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»