Экс-спартаковец допустил победу «Ростова» над «Зенитом»

Бывший спартаковец Денис Бояринцев высказался о чемпионской гонке РПЛ.

– «Ростов» может удивить. Любая команда может сотворить сенсацию. У «Ростова» будет сумасшедшая мотивация, потому что «Зенит» – прекрасный раздражитель. У команды Джонатана Альбы хорошее настроение после побед в последних матчах. Возможно, «Ростов» отберет очки у «Зенита» и выиграет у петербуржцев.

– Чего не хватило «Краснодару» в матче с «Динамо» (1:2)?

– Команде не удалось забить в нужный момент. Они перехватили инициативу, но подвела реализация. Удача в этот день была на стороне «Динамо». «Краснодару» надо все равно брать свое в последнем туре и ждать, что «Зенит» проиграет.