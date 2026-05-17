Вылетевший из Суперлиги Макаров ответил, какой чемпионат сильнее – турецкий или российский

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров оценил уровень турецкой Суперлиги, откуда он в этом сезоне вылетел.

– Нет ли сожалений, что поехали в Турцию и именно в «Кайсериспор»?

– Нет ни малейшего сожаления. Я только рад, что сыграл с такими топовыми командами, как «Галатасарай», «Фенербахче», «Трабзонспор» и почувствовал на себе высокий уровень этого футбола, эти скорости. Я доволен тем, что нахожусь здесь эти полгода. Получить такой опыт в одном из сильнейших чемпионатов – я этим доволен.

– Звучит немного жестко насчет опыта игры с такими командами, как «Галатасарай» и «Фенербахче». В России многие думают, что «Краснодар» и «Зенит» примерно на том же уровне. Это заблуждение?

– Турецкий чемпионат сильнее российского. «Галатасарай» доходит до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов – это многое показывает.

– Спрошу прямо: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара»? И чем отличается сопротивление, когда играешь против этих клубов?

– Мое мнение – «Галатасарай» превосходит «Краснодар», а «Фенербахче» – «Зенит». Если мы берем официальные игры, мне кажется, турки будут сильнее.

Уровень футбола и уровень принятия решений футболистами «Галатасарая» и «Фенербахче» – это нечто. Ты выходишь на поле и у тебя кругом голова, потому что сейчас соперник тут, а через секунду – там. И состав «Галатасарая» все видели. А играть на их стадионах, когда фанаты 90 минут свистят и у тебя закладывает уши, очень тяжело. Некоторые не справляются с давлением.

– Насчет скорости принятия решений. Когда в «Зените» были Малком, Клаудиньо, это было то же самое?

– На тот момент – да. Тогда «Зенит», может, и превосходил нынешний «Галатасарай». Но в последние 2-3 года турки сильнее. Я играл и против одних, и против других.

– Если сравнивать тот «Зенит» на пике с нынешним – с Глушенковым, Луисом Энрике, Джоном Джоном – это команды разного уровня?

– Мое мнение – конечно, разного уровня.

– «Зенит» не смог компенсировать потерю звезд и заменить их игроками такого же уровня? Те кто пришел, уровнем ниже?

– Не все. Глушенков – футболист высокого уровня, в том «Зените» он тоже мог бы конкурировать. Но на данный момент тот «Зенит» гораздо сильнее, чем нынешний.

Сейчас в чемпионате России гонка за чемпионство идет до последнего тура. В предыдущие годы «Зенит» становился чемпионом за 4-6 туров.