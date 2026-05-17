Сегодня определится победитель 34-го чемпионата России

В РПЛ сегодня, 17 мая, состоится 30-й тур. Будет определен победитель 34-го по счету чемпионата России.
Претендентов на титул двое: «Зенит» и «Краснодар». Безоговорочный фаворит по версии букмекеров – петербуржцы.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: «Бомбардир»