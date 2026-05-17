Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» Махачкала и «Спартак». Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

«Спартак»: Максименко, Кристофер Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Жедсон, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

